Москва, , 11:56 — REGNUM В Московской области в выходные дни 23–24 апреля возобновили экологический проект «Мусорная рыбалка», сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций региона.

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За два дня на территории Подмосковья уборку прибрежных зон, акваторий рек и водоемов провели представители молодежных общественных организаций. Волонтеры чистили водоемы и на лодках доставали лежащий на дне мусор.

В рамках проекта «Мусорная рыбалка» собрано 4 тонны различного мусора и отходов. Отмечается, что «Мусорные рыбалки» в Подмосковье продолжатся и в следующие выходные – 30 апреля – 1 мая.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Подмосковье будут созданы специальные комплексы по переработке строительного мусора.

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