Тюмень, 25 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 147 вылеченных ковидных пациентов, и 23 госпитализированных с COVID-19. Об этом 25 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

За сутки на 25 апреля коронавирус выявили у 109 тюменцев. Это на 10 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 апреля коронавирус выявили у 190 145 человек, выздоровели 184 287 пациентов, скончались 4290.