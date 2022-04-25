Лозанна, Швейцария, , 11:53 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2022/23. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба организации.

Фигуристы Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР

Российский этап Гран-при ежегодно проводился, начиная с 1996 года. В 2021 году соревнования прошли в Сочи.

Также сообщается, что Россия и Белоруссия исключаются из претендентов на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не смогут участвовать в конгрессе ISU претендовать на выборные должности в организации.

Кроме того, что ISU принял решение выделить на поддержку украинской федерации 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: ISU отказался номинировать российских фигуристов на премии по итогам сезона