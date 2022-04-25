Донецк, 25 апреля 2022, 11:52 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Макеевка Донецкой Народной Республики. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 10:45 с украинских позиций в Авдеевке совершён обстрел города Макеевка в Червоногвардейском районе республики. Из установки «Град» было выпущено десять ракет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска несколько раз обстреляли Донецк, также была атакована Ясиноватая.