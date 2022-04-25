Самара, , 11:55 — REGNUM Расширять сотрудничество с Белоруссией намерены в Самарской области. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

«Республика традиционно уделяет особое внимание продвижению своей продукции на российском рынке, мы также всегда были заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений. Сейчас, когда и наша страна, и Белоруссия оказались в условиях санкционного давления, нам крайне важно наметить новые точки соприкосновения для сотрудничества и развития наших территорий», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

По информации заместителя министра экономического развития и инвестиций Алексея Ильметова, в 2021 году объем внешнего товарооборота между Белоруссией и Самарской областью вырос на 32%. Увеличились экспортные поставки в эту республику: Самарская область поставляет нефть и нефтепродукты, наземный транспорт, резину и каучук, медь, пластмассы, автомобильную технику, алюминий, промышленное оборудование, черные металлы, электрические машины. Из Белоруссии поступает резиновые изделия и каучук, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, сельскохозяйственная техника, пластмассы, продукция животноводства, электрические машины.

Отмечается, что на планируемом заседании совместной рабочей группы с партнерами из Белоруссии, руководство области намерено рассмотреть вопросы приобретения лифтового оборудования, закупки наземного транспорта для пассажирских перевозок, расширения экспорта сельхозмашин в республику, возведение молочно-товарных ферм в Самарской области с участием белорусских инвесторов, расширения экспорта пищевой продукции из региона.

Сообщается, что Самарская область также заинтересована в поставках лекарств и медицинского оборудования.

Кудряшов предложил оценить заинтересованность белорусской стороны в закупках качественной самарской электротехнической и кабельной продукции.

Отмечается, что сейчас министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области рассматривает варианты импортозамещения насосного оборудования фильтровальных станций и оснащения очистных сооружений, которые строятся в рамках реализации приоритетных нацпроектов.

«Можем предложить белорусской стороне включиться в решение этого вопроса», — приводит пресс-служба слова председателя правительства Самарской области.