Мурманск, 25 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличат ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны с 10 до 15 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

Ветераны

«Увеличиваем до 15 тысяч рублей единовременную выплату ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, проживающих в Мурманской области», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ.