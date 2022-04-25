Москва, , 11:51 — REGNUM Жители ЛНР и ДНР благодарны за то, что РФ взяла их под свою защиту. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля заявил Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов выступая на XI форуме безопасного интернета.

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«Проблема цифрового суверенитета очень важная. Все мы с вами вовлечены в цифровое пространство как никогда. И наши противники пытаются использовать это для того, чтобы влиять на нас. И буквально месяц назад из санкционного списка убрали телекоммуникационную продукцию. Если она попадет под санкции, то влиять на нас будет невозможно. Надо подходить к этому очень серьезно и профессионально», — сказал Сабитов.

Он подчеркнул, что с 2014 года страны НАТО активно накачивали и оружием и спецподготовкой украинских бойцов.

«И если бы специальная операция не началась вовремя, то мы бы имели совершенно другую картину. Поэтому ни у кого из жителей РФ не вызывает сомнения правильность начала специальной операции. Много фейков, много лживой информации. Жители ДНР и ЛНР благодарны, что мы о них вспомнили и взяли под свою защиту», – сказал Сабитов.