Пермь, 25 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 24 апреля в ковидные отделения поступили 16 пациентов, что на пять меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарных условиях лечение получает 431 пациент. В тяжелом состоянии находятся 49 пермяков. Из них 15 — подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в 365 959 заражений коронавирусом, в том числе 173 случая – 24 апреля. Число жертв заболевания достигло 8752. Выздоровели 355 609 человек.