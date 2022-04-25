Казань, 25 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 228 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 230 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 25 апреля, в больницы республики за минувший день доставили 26 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрирован 143 521 случай заражения коронавирусом, выздоровели 137 405 пациентов, скончались 1967 человек. За сутки выписали 234 пациента, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от коронавируса повторно вакцинированы 294 412 человек.

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