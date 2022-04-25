Донецк, , 11:56 — REGNUM Город Макеевка в ДНР подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск. По нему выпустили ракеты из БМ-21 «Град», сообщает 25 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела Dan-news.info

Обстрел Макеевки зафиксирован в 10:45 (время совпадает с московским) со стороны Авдеевки. По Червоногвардейскому району выпущено десять ракет системы «Град».

Сообщается также, что в результате обстрела погибла женщина 1957 года рождения, ещё один мирный житель был ранен.

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