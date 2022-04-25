Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Поджог петарды у двери квартиры в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Санкт-Петербурга следователи расценили как покушение на убийство и возбудили в связи с этим уголовное дело, сообщили 25 апреля в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Дверь в многоэтажном доме

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)», — уточнили в ведомстве добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее следователи осматривают место происшествия, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств.

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник, 25 апреля. Около 03:00 мск в квартире на восьмом этаже дома №22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прогремел «хлопок», предположительно, от петарды. В результате в жилом помещении и на 7-м и 8-м этажах общей лестницы выбило окна, на трех последних этажах многоэтажного дома появилась трещина, повреждены двери лифта. Также повреждения от падающих фрагментов окон получили припаркованные возле дома автомобили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что произошедшее могло быть злой шуткой неизвестного мужчины, который, скрывая лицо под балаклавой, попал в поле зрения камер наружного наблюдения.