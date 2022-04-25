Москва, 25 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19, сообщили 25 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 25 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,75%», — говорится в сообщении.

Всего за сутки выявлено более 7,6 тыс. новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки умерли 159 человек, выздоровели – 8855.