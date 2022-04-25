Астана, 25 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Казахстан готов укреплять стратегическое партнёрство с Францией. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в поздравительной телеграмме по случаю избрания Эммануэля Макрона главой Пятой республики на второй срок, сообщает 25 апреля пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции», — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана пожелал французскому лидеру неиссякаемой энергии и успехов на ответственном посту, а дружественному французскому народу — счастья и благополучия.

Токаев также подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнёрству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами. Он также пригласил Макрона «совершить официальный визит в Казахстан во взаимно удобное время».

Читайте также: Президент Франции впервые за 20 лет переизбран на второй срок

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон одержал победу, набрав 58,55% голосов. Его соперник кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен заручилось поддержкой 41,5% избирателей.

Добавим, что президент Франции впервые за 20 лет был переизбран на второй срок. Этого не происходило с 2002 года. Тогда был переизбран 22-й президент Жак Ширак. Он руководил страной с 1995 по 2007 год.

Ранее по теме: Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции