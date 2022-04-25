Москва, , 11:46 — REGNUM В России направят дополнительные ресурсы на формирование обходов крупных городов. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Финансирование предназначено и для дальнейшего возведения объектов, влияющих на развитие целых регионов — прежде всего это формирование обходов крупных городов. Они позволяют вывести грузовой трафик из населённых пунктов и разгрузить их от пробок», — заявил Мишустин.

«Современные и качественные, рационально спроектированные дороги должны быть по всей стране. Решение такой задачи остаётся для нас одним из важнейших приоритетов», — указал он.