Симферополь, 25 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в стационары доставили 15 человек с заражением коронавирусной инфекцией, данные опубликовал 25 апреля региональный оперативный штаб. Накануне, 24 апреля, сообщалось о 19 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 79 человек, что на шесть случаев заражения меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 49 пациентов. Скончались ещё четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма официально подтверждено 181 356 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 173 737 человек. В стационары с ковидом попали 58 410 крымчан. Жертвами инфекции стали 5 219 человек.