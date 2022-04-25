Чебоксары, 25 апреля 2022, 12:09 — REGNUM Скандальный законопроект о возобновлении работы в Чувашии букмекерских контор и тотализаторов, который планировали протащить в повестку сессии, после публичного внимания не был включён в список вопросов. Тем не менее вопрос был поднят с трибуны соратником главы Чувашии Сергеем Семеновым: по его словам, МВД просило его подойти к руководителю региона Олегу Николаеву с просьбой не принимать данный законопроект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Чувашии при действующей власти второй раз пытаются реанимировать работу букмекерских контор и тотализаторов, запрещённых в июле 2019 года. Соответствующий законопроект разослали перед сессией депутатам Госсовета, вызвав вопросы не только у отдельных парламентариев, но и возмущение жителей республики. Хотя законопроект на сессии не рассматривался, но его не обошли стороной. Примечательно, что сделал это соратник главы Чувашии Сергей Семенов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
По неофициальной информации, противников законопроекта пытались «переманить» на свою сторону наиболее известным в России способом.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о том, что комитет Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии законопроект о легализации работы букмекерских контор и тотализаторов. Данное решение тогда принято не было.
До июля 2019 года в Чувашии работали 63 букмекерские конторы и тотализаторы, затем их работа была запрещена. Решение об их закрытии принято при руководстве регионом Михаилом Игнатьевым с учётом семейных и личных трагедий игроманов, что стало выше бюджетной жадности.
Как сообщало ИА REGNUM, налоговые доходы от деятельности букмекеров и тотализаторов в Чувашии в 2017 году составляли 4 млн рублей, в 2018-м — 7,7 млн рублей, в первом полугодии 2019 года — 3,1 млн рублей. При отмене работы данных контор ставили вопросы о том, зачем нужен закон ценой одной квартиры.
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