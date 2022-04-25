Москва, 25 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Почти 51% жителей РФ считают, что следует блокировать любую недостоверную информацию. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 25 апреля заявил Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов выступая на XI форуме безопасного интернета.

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«В ежедневном режиме мы получаем информацию об актуальном общественном мнении России. 74% россиян ежедневно выходят в Сеть. Чем младше человек, тем больше пользование интернетом. Соответственно все цифровые угрозы в первую очередь касаются молодого поколения. Граждане за последние годы стали реже выступать за жесткую цензуру в интернете, но считают, что информация в Сети нуждается в фильтрации. Другое дело, как мы назовем это», — сказал Абрамов.

По его словам, опросы показывают, что 90% граждан РФ уверены в том, что нельзя распространять информацию с призывами к вступлению в экстремистские группировки.

«52% респондентов считают, что почти всегда ложную информацию можно отличить от подлинной. И только 40% считают, что отличить невозможно, — сказал Абрамов. — Как бороться с фейками по мнению россиян? 51% считают, что надо блокировать любую недостоверную информацию. Всего 10% считают, что не нужно никаким образом влиять на распространение недостоверной информации. 48% не знают о деятельности государства по контролю за достоверностью информации. По нашим данным 90% жителей РФ считают, что информационная война с Россией – ведется. Только 4% считают, что такой войны нет».