Калуга, , 12:04 — REGNUM В Калуге одобрен проект государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» на период с 2022 по 2027 годы. Об этом 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

На калужском фестивале «Мы – россияне» Пресс-служба правительства Калужской области

Документ разработан в связи с необходимостью включения в него двух подпрограмм: «Укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия народов, проживающих в Калужской области» и «Профилактика экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве в Калужской области». Финансирование будет осуществляться за счет федерального и регионального бюджетов. В 2022 году планируется выделить 11,8 млн рублей.

Госпрограмма действует на территории Калужской области с 2014 года. Она направлена на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и обеспечение общественно-политической стабильности. С целью решения поставленных задач в регионе продолжится проведение ежегодных фестивалей «УграФест», «Мы – россияне» и «Россия – наш единый дом» в честь Дня России, мероприятий устного журнала «Лад», конкурса художественного чтения на языках народов, проживающих на территории области.

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