Пенза, , 11:45 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 129 случаев заражения коронавирусом, выписали 96 человек. В больницы доставили семь ковид-пациентов, сообщает 25 апреля общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 183 983 случая. Выздоровели с начала пандемии 177 290 пациентов, скончались 5767 человек, из них семеро — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, при условии достижения высокого охвата вакцинацией в период с 2021 по 2030 год вакцинация позволит предотвратить в общей сложности 51 миллион случаев смерти.

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