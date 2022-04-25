Москва, 25 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В настоящее время российский концерн «Алмаз-Антей» начал вести работы по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр». Об этом 25 апреля рассказал генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

«Естественно, работы по совершенствованию «Калибров» ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий», — заявил он в интервью изданию «Национальная оборона».

Также Новиков добавил, что концерн намерен провести улучшение летно-технических характеристик ракеты и повысить эффективность ее боевого применения.

«На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», — пояснил глава концерна «Алмаз-Антей».

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