25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 13:50 — REGNUM Одно лишь напоминание о том, что Япония воевала во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии и фашистской Италии, возмутило японцев и вызвало дипломатический скандал. Причиной недовольства не признающих ответственность за мировую войну сынов нации Ямато стало опубликованное украинцами в Твиттере видео, в котором в описании нацизма и фашизма фотография японского императора Хирохито помещена наряду с портретами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Японская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Японское правительство заявило в понедельник, что оно официально потребовало по дипломатическим каналам удалить из видео изображение императора военного времени, известного как император Сёва. «Это неуместно и крайне прискорбно», — сказал заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки по поводу использования фотографии императора.

Встретив резкую критику японских пользователей Твиттера и официального Токио, Киев бросился срочно каяться и извиняться. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский официально принес извинения, заявив, что «создателю видео не хватало понимания истории». «Приносим искренние извинения за ошибку в предыдущей версии видео. У нас не было цели оскорбить дружественный народ Японии. В новом видео выше мы исправили ошибку», — говорится в сообщении украинского аккаунта в Twitter.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский Embassy of Ukraine in Tokyo

Поэтому Исодзаки заявил, что запрос на удаление был удовлетворен и поддержка Японией украинского народа остается неизменной.

Переполох в Киеве объясняется тем, что там рассматривают Японию как страну-донора. Как отмечает японское информационное агентство Киодо цусин, «Япония предоставляет Украине кредиты на 300 миллионов долларов и товары, такие как противогазы, а также принимает людей, бегущих из раздираемой войной страны».

Вообще-то реакция официального Токио на указанную фотографию удивительна. Ведь еще не столь давно в Японии признавалось, что в годы войны Япония была военным союзником Германии и Италии. Она заключила в 1936 г. с агрессивными государствами Европы сначала направленный против СССР Антикоминтерновский пакт, а в 1940 г. — Тройственный пакт, на основе которого координировала свои действия в противостоянии Советскому Союзу и в ходе войны с США и Великобританией.

Именно на основе Тройственного пакта Япония активно готовилась нанести удар по СССР в 1941—1942 гг., сковывая столь необходимые на советско-германском фронте советские дальневосточные и сибирские дивизии. Япония имела с Германией соглашение о разделе «поверженной России» по меридиану Омска, вынашивала замыслы массового уничтожения советских людей, в том числе с применением запрещенных бактериологического и химического оружия. Все эти планы, как и решение развязать кровопролитную войну в Китае, а затем вероломно напасть на США и Великобританию, утверждались верховным главнокомандующим императорской армии и флота генералиссимусом Хирохито.

Японские солдаты с противогазами

Теперь же японцы обижаются по поводу изображения обожествленного микадо рядом с такими же, как и он, зачинщиками унесшей десятки миллионов человеческих жизней Второй мировой войны. А заинтересованные в японских деньгах пока еще остающиеся лидерами «незалежной» политики, поджав хвосты, клятвенно обещают «исправить ошибку». Ну да, им не впервой переворачивать историю вверх тормашками. Достаточно прочитать, какие искажения истории и небылицы они вписывают в школьные учебники.

А японцы следят за поведением и высказываниями своих находящихся на содержании новых вассалов. Они негодующе реагировали на высказывание Зеленского о японской атаке на американский военно-морской флот в декабре 1941 года. Это когда он в обращении к Конгрессу США сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Пёрл-Харбор на Гавайях. Многие японцы сочли возмутительным то, что кормящийся из их рук деятель припоминает Японии ее неблаговидные поступки. Понятное дело, что им больше нравятся призывы из Киева «совместно бороться за возвращение Крыма и Курильских островов»…