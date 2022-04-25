Пушилин назвал численность иностранных наёмников на «Азовстали»
Донецк, 25 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся примерно 400 иностранных наёмников. Об этом 25 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Dnr-online.ru
Денис Пушилин
По словам Пушилина, на «Азовстали» находятся порядка 400 иностранных наёмников. В настоящий момент предприятие блокировано, штурм его не ведётся.
Глава республики считает, что находящимся в промышленной зоне боевикам «осталось недолго».