Москва, , 11:43 — REGNUM «Яндекс» относится к числу быстрорастущих компаний. Это значит, что инвесторы закладывают в цену акций значительный рост показателей эмитента в будущем, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это позволило акциям «Яндекс» по итогу 2021 года торговаться на бирже за 4% годовых выручки. Но «Яндекс» отозвал прогнозы по выручке на 2022 год и главное сообщил о приостановке запланированных инвестиций как в России, так и за границей.

Это значит, что инвесторы больше не могут рассматривать «Яндекс», как быстрорастущую компанию. Что тут же сказалось на котировках, акции падают.

Для ответа на вопрос, какие коэффициенты для «Яндекс» сейчас можно считать нормальными, можно сравнить его с главным конкурентом в РФ, то есть с соцсетью «ВКонта́кте» (VK).

Несмотря на то, что социальные сети, которыми владеет VK, показывают существенный приток пользователей, акции VK, торгуются за 0,7% от выручки.

В то время как «Яндекс» торгуется за 1,5% выручки. Значит вполне вероятно падение акций «Яндекс» к уровню 800 рублей за акцию.

Разумеется, долгосрочные инвесторы могли бы покупать акции обеих компаний, но в условиях санкций, возросли риски владения депозитарными расписками VK и акциями иностранного эмитента – «Яндекс». Так что пока оснований для поста не наблюдается», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, многие из запланированных инвестиций компании «Яндекс» в России и других странах сокращены или приостановлены на фоне антироссийских санкций.

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