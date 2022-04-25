Магас, 25 апреля 2022, 11:42 — REGNUM В Ингушетии появится первый завод по переработке грецкого ореха. На нем будут извлекать из скорлупы ядра, сушить их, перерабатывать в готовую продукцию, в том числе в ореховое масло. Местом строительства завода станет сельское поселение Берд-Юрт, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
В ходе реализации проекта будут трудоустроены более полусотни местных жителей. Срок строительства составит примерно около четырех лет. Планируемый объем переработки ореха будет достигать 1750 тонн в год.