Магас, 25 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Ингушетии появится первый завод по переработке грецкого ореха. На нем будут извлекать из скорлупы ядра, сушить их, перерабатывать в готовую продукцию, в том числе в ореховое масло. Местом строительства завода станет сельское поселение Берд-Юрт, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Орехи

«Предполагается строительство предприятия по переработке грецкого ореха, включающего в себе линии по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемол скорлупы, а также производства орехового масла холодного отжима. Стоимость проекта составляет около 100 млн рублей, после запуска предприятия мы рассчитываем на создание 55 новых рабочих мест», — цитирует главу субъекта РФ Махмуда-Али Калиматова его пресс-служба.

В ходе реализации проекта будут трудоустроены более полусотни местных жителей. Срок строительства составит примерно около четырех лет. Планируемый объем переработки ореха будет достигать 1750 тонн в год.