Саратов, 25 апреля 2022, 11:41 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 218 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали двоих пациентов, выписали 223 человека. Об этом 25 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
С начала пандемии зарегистрировано 248 186 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 239 945 человек.
На стационарном лечении находятся 524 пациента, на амбулаторном — 2008.
От COVID-19 в регионе скончались 5935 человек, из них четверо — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовскаой области тестирование на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий, в том числе в 18 подведомственных минздраву организациях.
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