Мурманск, 25 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Мурманские власти приняли решение освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты услуг ЖКХ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран

«С 1 мая ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, проживающие в Мурманской области, будут полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг», — написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

По данным регионального правительства, на территории региона проживают 1366 ветеранов.