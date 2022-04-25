Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 193 человека, вылечились после COVID-19 — 252 пациента. Об этом ИА REGNUMM сообщили в донском правительстве 25 апреля.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (50) и Таганроге (11). В остальных территориях – менее десяти новых случаев заражений. 16,5% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 11,4% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё два пациента – 82-летняя женщина и 73-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 372 087 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 984 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 858 человек.