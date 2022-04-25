Волгоград, 25 апреля 2022, 11:48 — REGNUM Подомовой обход всех ветеранов Великой Отечественной войны запланирован накануне Дня Победы в Волгоградской области. Такую задачу 25 апреля поставил губернатор Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
На продолжительных майских праздничных днях в Волгоградской области запланировано более двух тысяч памятных, торжественных и праздничных мероприятий в очном формате. Чтобы ни один участник Великой Отечественной войны не остался без должного внимания главам муниципальных образований, с привлечением молодёжи, волонтёров и добровольцев поручено обойти всех ветеранов.
В Волгограде 9 мая на площади Павших борцов пройдёт парад ко Дню Победы.