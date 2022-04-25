Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Режиссёр Алекс Куртцман, снявший фильм «Мумия», назвал проект неудачным. Об этом пишет портал Film. ru 25 апреля.

Том Круз в роли Ника Мортона Цитата из к/ф «Мумия». реж. Алекс Куртцман. 2017. Китай, Япония, США

«Я придерживаюсь той позиции, что ты ничему не учишься у своих успехов и поражений. Есть миллион вещей, о которых я жалею в этом фильме, но он также подарил мне множество неописуемо прекрасных возможностей», — заявил режиссёр. К слову, общие сборы «Мумии» составили $409 млн, однако подобный результат всё равно не сумел спасти ленту от разгрома критиками.

Напомним, что фильм «Мумия» вышел в июне 2017 года. Главную роль в картине сыграл Том Круз.

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