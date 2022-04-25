Ставрополь, 25 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Курорты Ставропольского края в первом квартале 2022 года получили 50,5 млн рублей курортного сбора. Это на 8% больше, чем в том же периоде прошлого года, сообщил и. о. министра туризма и оздоровительных курортов Александр Сысоев.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

Согласно данным руководителя ведомства, туристическая отрасль восстановилась до своих допандемийных показателей. Напомним, ранее сообщалось о планах правительства Ставрополья собрать в 2022 году до 265 млн рублей курортного сбора.

Все денежные средства пойдут на развитие инфраструктуры курортов. Планируется, в частности, благоустроить нижнюю часть Лечебного парка в Ессентуках, городской парк имени Станислава Говорухина в Железноводске, сквер «Подкова» в Пятигорске и другие объекты.

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