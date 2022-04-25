Мирнинский район, , 11:46 — REGNUM Житель Мирнинского района Якутии настолько возмутило отсутствие защитной маски на сотруднике Росгвардии, что он зашил себе нитками рот в знак протеста и объявил сухую голодовку. Правоохранительные органы проводят по этому факту проверку, сообщил «Якутск Вечерний».

Заклеенный рот

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Якутянин пришёл с зашитым ртом в отделение полиции. Его действие расценили как нанесение самому себе телесных повреждений. От медицинской помощи мужчина отказался, от предложения написать письменное заявление с претензиями — тоже. По словам очевидцев, швы со рта он снял в тот же день.

Протестовавшему жителю Мирнинского района 38 лет и он был ранее судим, в том числе за особо тяжкое преступление — убийство в составе группы лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Челябинской области один из военнослужащих зашил себе рот. По данным изданий, он сделал это после ссоры со своей девушкой.