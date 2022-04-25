Донецк, , 11:38 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецкой Народной Республики. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 11:00 с позиций в Новомихайловке, где находятся украинские войска, был обстрелян Петровский район Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Это не первый артиллерийский обстрел Донецка утром 25 апреля. Под удар попали Петровский и Кировский районы города.