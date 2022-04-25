Тверь, , 11:37 — REGNUM Семьям погибших, а также пострадавшим при пожаре в центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери будет оказана помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пожар в оборонном НИИ Пресс-служба правительства Тверской области

«Поддержка семьям, потерявших близких, будет оказана после идентификации тел погибших», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 апреля официально подтверждена гибель на пожаре 17 человек, опознаны пятеро погибших. На месте пожара продолжается разбор завалов.

Пожар в оборонном НИИ в Твери произошёл 21 апреля, тушили возгорание, охватившее фактически всё здание, почти сутки. По факту пожара военными следователями возбуждено уголовное дело.

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