Москва, , 11:37 — REGNUM В России будет поддерживаться набранный высокий темп ремонта и строительства дорожной сети. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам прошлого года нам удалось отремонтировать самый большой объём дорог за всю историю нашего государства. Теперь важно не сбавлять набранные темпы, чтобы обеспечить связность страны, повысить качество внутренних сообщений для удобства людей и бизнеса», — заявил Мишустин.

По поручению президента РФ было выделено 120 млрд на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.

«Из них большая часть — 86 млрд, — получат 63 субъекта РФ, и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог», — указал Мишустин.

«Ещё 34 млрд рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа — Западный Китай, который пройдёт через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, и его продолжение до границы с Монголией и Китаем», — подчеркнул он.