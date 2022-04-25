Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Суточное количество заражений коронавирусной инфекцией в Петербурге постепенно сокращается. Об этом 25 апреля свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Скорая помощь у больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

За минувшие сутки, 24 апреля, в Петербурге выявили 543 случая заражений коронавирусом, что на 44 случая меньше, чем сутками ранее. В городе вторые сутки подряд фиксируют менее 600 случаев новых заболеваний COVID-19.

Скончались за сутки от ковида, как основной причины смерти, 12 больных, что на два пациента меньше, чем в предыдущие сутки.

Выздоровели от ковида за сутки 435 человек. Этот показатель — на 163 пациента меньше, чем за 23 апреля.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге обнаружили 1 516 905 случаев заражения. От ковида скончались 33 410 человек, а выздоровели 1 477 549 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В стационары Петербурга за сутки поступили 184 человека с COVID-19