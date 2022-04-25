Тамбов, 25 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области погиб рабочий, сбитый трактором во время весенне-полевых работ, сообщил портал «Тамбовская жизнь» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

В Гавриловском районе около села 2-е Пересыпкино 23 апреля проводились полевые работы. 66-летний водитель за рулём трактора БЕЛАРУС-1221 наехал на 47-летнего рабочего прицепной сеялкой.

Травмы, полученные работником, были не совместимы с жизнью. Он скончался на месте.