Кемерово, 25 апреля 2022, 11:44 — REGNUM В Кемерове сегодня, 25 апреля, впервые одновременно во всех школах состоялась церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна Российской Федерации. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.
«Старт этой традиции дали вместе с учащимися моей родной школы №84», — написал Середюк в своём телеграм-канале.
Ранее в мэрии муниципалитета сообщили, что в школах Кемерова занятия еженедельно будут начинаться с поднятия флага РФ.
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