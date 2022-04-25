Кемерово, 25 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 25 апреля, впервые одновременно во всех школах состоялась церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна Российской Федерации. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

t. me/ilyaseredyuk Церемония поднятия Государственного флага и исполнения гимна России в школе Кемерова

«Старт этой традиции дали вместе с учащимися моей родной школы №84», — написал Середюк в своём телеграм-канале.

Ранее в мэрии муниципалитета сообщили, что в школах Кемерова занятия еженедельно будут начинаться с поднятия флага РФ.