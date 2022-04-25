Киев, 25 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. США подходят на роль лидера среди будущих стран-гарантов безопасности Украины. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

Он рассказал, что продолжил с американскими представителями обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский выразил уверенность, что США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД назвали возможными гарантами для Украины пять стран. Это постоянные члены Совета Безопасности ООН: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. О готовности Германии участвовать в этом процессе заявил германский канцлер Олаф Шольц.

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