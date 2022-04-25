Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Причиной выбитых окон, трещины на фасаде и повреждения лифта в жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга могла стать пиротехника, которую привёл в действие неизвестный злоумышленник на лестничной площадке, сообщил 25 апреля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

ЧП в жилом доме в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / фото: Анна Д.) vk. com/spb_today

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник. Около 03:00 мск у квартиры на шестом этаже дома №22 корпус 1 по Товарищескому проспекту, как сообщают очевидцы, прогремел взрыв. В результате в жилом помещении на шестом этаже, а также на двух этажах выше на общей лестнице выбило окна, на трех последних этажах многоэтажного дома появилась трещина, повредились двери лифта.

«По предварительной причине, ЧП произошло из-за поджога пиротехники на лестничной клетке», — уточнил собеседник агентства.

Как уточняет издание «Фонтанка», камеры наружного видеонаблюдения незадолго до хлопка запечатлели мужчину в балаклаве. Жилец квартиры, у которой подожгли пиротехнику, несколько лет назад жаловался на злоумышленников, которые вызвали к его квартире полицию, МЧС, сотрудников похоронной службы с венком для его живого отца.

Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме на юго-востоке Петербурга взрывом выбило окна