Казань, 25 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В столице Татарии 23 апреля прошел общегородской субботник. С улиц собрали 17 тыс. кубометров мусора. Заполненные отходами самосвалы выполнили 1200 рейсов, сообщает городская администрация.

Kzn.ru Субботник в Казани

Всего в общегородском субботнике приняли участие около 60 тыс. человек, порядка 1030 казанских организаций, коллективы администраций районов, управляющие компании, образовательные, культурные, спортивные учреждения, школьники и студенты. Привлекалось к работе почти 400 единиц спецтехники.

Благоустройство городских территорий планируют завершить к предстоящим майским праздникам.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 1 апреля по 31 мая проходит двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий.

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