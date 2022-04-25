Ханты-Мансийск, , 11:34 — REGNUM В Югре за сутки на 25 апреля госпитализировали 12 больных с COVID-19, 68 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, на 10 человек меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Сургут — 15.

С начала пандемии в Югре к 25 апреля насчитывается 209 142 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 790 пациентов, 2538 скончались.

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