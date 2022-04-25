Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:34 — REGNUM Пострадавшая при взрыве газа в Нижнем Тагиле Свердловской области женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

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Ожоги она получила вечером 24 апреля. А смерть наступила утром 25-го. Проводится процессуальная проверка.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что происшествие, из-за которого скончалась женщина 1936 года рождения, по предварительным сведениям, не носит криминального характера. В больнице гражданка пояснила полицейским, что чиркнула спичкой, чтобы поджечь газ, и сразу произошёл мощный хлопок.

Серьёзных повреждений инцидент не повлёк. Несущие конструкции не повреждены, добавил Горелых.

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