Любляна, 6 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в возобновляемую энергетику. Это станет ответом на энергетический кризис. Об этом 6 октября на пресс-конференции в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она указала на то, что в то время как цены на газ резко взлетают вверх, цены на полученную из возобновляемых источников энергию остаются стабильными. Более того, отметила, фон дер Ляйен, за последние годы стоимость такой энергии даже несколько снизилась.

«Поэтому в долгосрочной перспективе нам необходимо инвестировать в возобновляемую энергию, которую ЕС производит самостоятельно в отличие от углеводородов, которые он импортирует», — констатировала председатель Еврокомиссии.

Она также добавила, что уже на следующей неделе Еврокомиссия представит коммюнике по энергетической ситуации в Европе, где будут рассмотрены все аспекты сложившейся ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября цены на газ в Европе несколько раз обновили исторические максимумы, превысив в итоге $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров.

На этом фоне министры финансов пяти стран ЕС — Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии — призвали Европейский союз разработать инструментарий для «немедленного реагирования на резкие скачки цен» на газ, а также разобраться в причинах происходящего и в срочном порядке реформировать энергетический рынок.