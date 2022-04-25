Элиста, , 11:34 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 27 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 50 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 25 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На лечении в двух инфекционных стационарах остаются 57 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, из них трое находятся в тяжёлом состоянии. Один человек подключён к аппарату ИВЛ.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 052 человека, выздоровели 49 853 пациента. 839 жителей Калмыкии не смогли справиться с COVID-19.