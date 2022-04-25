Донецк, 25 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 122 мм. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ совершили обстрел Донецка с применением артиллерийских орудий.

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