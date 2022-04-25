Нур-Султан, , 11:33 — REGNUM С предложением о закреплении в конституции Казахстана статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева в качестве основателя независимого основателя республики выступила рабочая группа по изменению казахского основного закона. Об этом 25 апреля рассказал на брифинге член рабочей группы Ермек Абдрасулов.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Абдрасулов, статус первого президента Казахстана регулируется конституцией республики и ее конституционными законами.

«Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаясь к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана, этот статус будет определен», — сказал он.

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