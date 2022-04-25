Астана, 25 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. С предложением о закреплении в конституции Казахстана статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева в качестве независимого основателя республики выступила рабочая группа по изменению казахского основного закона. Об этом 25 апреля рассказал на брифинге член рабочей группы Ермек Абдрасулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Как отметил Абдрасулов, статус первого президента Казахстана регулируется конституцией республики и ее конституционными законами.

«Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаясь к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана, этот статус будет определен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан государства с праздником Пасхи.