Москва, , 11:31 — REGNUM Субсидии на строительство и переоснащение хранилищ и меры по поддержанию рентабельности производства овощей должны обеспечить всё необходимое для борщевого набора по доступным ценам. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам», — заявил Мишустин.

«В том числе — всё необходимое для так называемого борщевого набора, куда входят наиболее востребованные покупателями овощи», — указал он.

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